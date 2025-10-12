  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरे को उतारा

भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरे को उतारा

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा ने तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जिसमें भाजपा ने जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा समेत दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा ने तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जिसमें भाजपा ने जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा समेत दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाला है।

पढ़ें :- Bihar Election 2025 : तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को किया अनफॉलो, कल उतारेंगे अपने प्रत्याशी

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए सतपाल शर्मा के अलावा, गुलाम मोहम्मद मीर और राकेश महाजन अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि राज्य में संख्या बल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि भाजपा की एक सीट पर बढ़त है। इसके बावजूद भाजपा ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं।

पढ़ें :- कांग्रेस मांग रही 60 सीटें, पर RJD इतनी सीटें देने को तैयार, महागठबंधन में फंसा पेंच

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की ऐलान किया था। पूर्व विधायक चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और पार्टी कोषाध्यक्ष शमी सिंह ओबेरियो को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है।

बता दें कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक हैं, उसके बाद भाजपा के 28, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, माकपा, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के 1-1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को किया अनफॉलो, कल उतारेंगे अपने प्रत्याशी

Bihar Election 2025 : तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को...

भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरे को उतारा

भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो हिन्दू और...

कांग्रेस मांग रही 60 सीटें, पर RJD इतनी सीटें देने को तैयार, महागठबंधन में फंसा पेंच

कांग्रेस मांग रही 60 सीटें, पर RJD इतनी सीटें देने को तैयार,...

IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख सकेंगे मैच

IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया...

Afghan-Pak Clash: अफगान ने पाक पर बोला बड़ा हमला, तालिबान बलों ने मुनीर के 18 सैनिक मारे और टैंक भी कब्जे में लिया

Afghan-Pak Clash: अफगान ने पाक पर बोला बड़ा हमला, तालिबान बलों ने...

US vs China Trade War: 'उच्च शुल्क लगाने की धमकी देना बातचीत का सही तरीका नहीं...' अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ पर भड़का चीन

US vs China Trade War: 'उच्च शुल्क लगाने की धमकी देना बातचीत...