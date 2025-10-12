भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरे को उतारा

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा ने तीन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जिसमें भाजपा ने जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा समेत दो हिन्दू और एक मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाला है।

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए सतपाल शर्मा के अलावा, गुलाम मोहम्मद मीर और राकेश महाजन अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि राज्य में संख्या बल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि भाजपा की एक सीट पर बढ़त है। इसके बावजूद भाजपा ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं।

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू एवं कश्मीर में होने वाले 03 (तीन) अलग-अलग अधिसूचना के ‌द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव 2025 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/CDCkL4pt35 — BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) October 12, 2025

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की ऐलान किया था। पूर्व विधायक चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और पार्टी कोषाध्यक्ष शमी सिंह ओबेरियो को उम्मीदवार बनाया है, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है।

बता दें कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक हैं, उसके बाद भाजपा के 28, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, माकपा, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के 1-1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं।