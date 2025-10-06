VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP डेलिगेशन पर हमला, सांसद खगेन मुर्मू का सिर फूटा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर पहुंचे बीजेपी डेलिगेशन पर हमला हुआ है। हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू (BJP MP Khagen Murmu) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी (BJP) की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर गई थी। बीजेपी के बीजेपी विधायक शंकर घोष भी शामिल थे। बीजेपी के ये दोनों नेता जलपाईगुड़ी में बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने गए थे। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि राहत सामग्री वितरित करते समय उत्तर बंगाल के नागराकाटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया है।

TMC’s Jungle Raj in Bengal! BJP MP Khagen Murmu, a respected tribal leader and two-time MP from North Malda, was attacked by TMC goons while on his way to Nagrakata in Jalpaiguri’s Dooars region to help with relief and rescue efforts after devastating rains, floods, and… pic.twitter.com/pqpd9Vyrk9 — Amit Malviya (@amitmalviya) October 6, 2025

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि बंगाल में टीएमसी का जंगलराज। उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता, भाजपा सांसद खगेन मुर्मू (BJP MP Khagen Murmu) पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे।

उन्होंने आगे लिखा कि जब ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) अपने कोलकाता कार्निवल (Kolkata Carnival) में नाच रही थीं। तब टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब था। जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे थे, भाजपा नेता और कार्यकर्ता, उन पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है। यह टीएमसी का बंगाल है, जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया की सजा।