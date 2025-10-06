  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP डेलिगेशन पर हमला, सांसद खगेन मुर्मू का सिर फूटा

पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर पहुंचे बीजेपी डेलिगेशन पर हमला हुआ है। हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू (BJP MP Khagen Murmu) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी (BJP) की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर गई थी। बीजेपी के बीजेपी विधायक शंकर घोष भी शामिल थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर पहुंचे बीजेपी डेलिगेशन पर हमला हुआ है। हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू (BJP MP Khagen Murmu) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी (BJP) की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे पर गई थी। बीजेपी के बीजेपी विधायक शंकर घोष भी शामिल थे। बीजेपी के ये दोनों नेता जलपाईगुड़ी में बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने गए थे। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि राहत सामग्री वितरित करते समय उत्तर बंगाल के नागराकाटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया है।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि बंगाल में टीएमसी का जंगलराज। उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता, भाजपा सांसद खगेन मुर्मू (BJP MP Khagen Murmu)  पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे।

उन्होंने आगे लिखा कि जब ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) अपने कोलकाता कार्निवल (Kolkata Carnival) में नाच रही थीं। तब टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब था। जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे थे, भाजपा नेता और कार्यकर्ता, उन पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है। यह टीएमसी का बंगाल है, जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया की सजा।

