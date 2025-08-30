Bareilly News: भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, फेसबुक पर पोस्ट की टोपी वाली तस्वीर

नवाबगंज। यूपी के बरेली जिले के नवाबगंज से भाजपा विधायक डॉ. एमपी आर्य (BJP MLA Dr. MP Arya) ने फेसबुक पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टोपी वाली तस्वीर पोस्ट कर दी। इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं तो दूसरी पोस्ट डालकर उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी।

डॉ. एमपी आर्य (Dr. MP Arya) ने दो दिन पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टोपी लगाए हुए फोटो फेसबुक वॉल पर साझा की थी। लिखा था कि कैसे सौंप दें तेरे हाथों में वतन ये हिंदुस्तान का… हमने देखा है तेरी रैलियों में झंडा पाकिस्तान का। इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं तो कुछ ही घंटों बाद एक और पोस्ट डाल दी। इसमें प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग पर राहुल को मंदबुद्धि बालक बताया है।

आर्य ने कहा कि मैं अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता हूं। जहां तक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मंदबुद्धि कहने की बात है तो उनकी हरकतें ही कुछ इस तरह की हैं। खुद प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी के लिए यह बात कह चुके हैं।

पोस्ट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य (Nawabganj MLA Dr. MP Arya)की पोस्ट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। यूजर अनिल कुमार ने लिखा है कि आपको हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर जिताया है, आप ऐसी पोस्ट न करें। विपिन ने लिखा है कि जो आप कह रहे हो वो सही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तुरंत जेल भेजो। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मंदबुद्धि बालक बताने वाली पोस्ट पर भी लोगों ने कटाक्ष किए हैं। भगवन सरन नाम के युवक ने क्षेत्र के गन्ना किसानों का भुगतान दिलाने के लिए मेहनत करने की नसीहत दी है।

देवेंद्र ने लिखा कि पीएम की डिग्री सही है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? कुछ लोगों ने विधायक का समर्थन किया, लेकिन अधिकतर लोगों ने उनकी पोस्ट पर कटाक्ष किए। दोनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले इस तरह की पोस्ट डालना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा खेमे में भी कानाफूसी हो रही है।