  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. बिहार चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 30 साल बाद NDA की वापसी कराने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा

बिहार चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 30 साल बाद NDA की वापसी कराने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिश्रीलाल यादव ने भाजपा पर पिछड़े वर्गों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अहंकारी हो गई है और जमीनी स्तर के नेताओं को नज़रअंदाज़ कर रही है। वह जल्द ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्रीलाल यादव (Mishrilal Yadav) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिश्रीलाल ने भाजपा पर पिछड़े वर्गों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अहंकारी हो गई है और जमीनी स्तर के नेताओं को नज़रअंदाज़ कर रही है। वह जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (Bihar BJP President) को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

पढ़ें :- Bihar Elections 2025: जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची, भोजपुरी गायक रितेश पांडये को यहां से बनाया प्रत्याशी

मिश्रीलाल यादव (Mishrilal Yadav) ने कहा, “भाजपा में हम अपमानित महसूस कर रहे थे। ऐसी सीट से जीतने के बावजूद जहां 30 सालों में एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। अब सिर्फ़ चापलूसों की ही बात सुनी जाती है, मेहनती और ईमानदार नेताओं की नहीं।” मिश्रीलाल यादव ने आगे कहा कि भाजपा अपने मूल रास्ते से भटक गई है और अब सत्ता के नशे में चूर है।

हालांकि, मिश्रीलाल ने अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी में शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि वह अलीनगर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके बेटे भी राजनीति में उतर सकते हैं। बता दें कि मिश्रीलाल ने 2020 का विधानसभा चुनाव विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर अलीनगर से जीता था, जब पार्टी एनडीए में थी।

2022 में वीआईपी के अलग होने के बाद, मिश्रीलाल यादव और दो अन्य विधायक भाजपा में शामिल हो गए। हाल के महीनों में, मिश्रीलाल यादव को राजद नेताओं के साथ देखा गया, जिससे उनके अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं। हालाँकि शुरुआत में उन्होंने इन अफवाहों का खंडन किया, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

पढ़ें :- 'पवन सिंह 15 साल में जब खुद भाजपा से टिकट नहीं ले पाये तो हमें क्या दिलाएंगे...' पत्नी ज्योति सिंह का भोजपुरी स्टार पर पलटवार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को है...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को...

अखिलेश यादव ने ऐसा क्या शेयर किया था जो फेसबुक अकाउंट हो गया सस्पेंड, जानें- पूरा मामला

अखिलेश यादव ने ऐसा क्या शेयर किया था जो फेसबुक अकाउंट हो...

अलवर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक गिरफ्तार, दो साल से आईएसआई को दे रहा था देश की महत्वपूर्ण जानकारी

अलवर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक गिरफ्तार, दो साल...

JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के नेताओं ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

JPNIC के बाहर पुलिस देती रही पहरा, अंदर पहुंचकर सपा छात्रसभ के...

प्रेमानंद महाराज, बोले-भगवान का प्रेम सबके लिए समान और निष्पक्ष होता है, जीवन-मरण प्रारब्ध और आयु से जुड़ा है

प्रेमानंद महाराज, बोले-भगवान का प्रेम सबके लिए समान और निष्पक्ष होता है,...

इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट

इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट