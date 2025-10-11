बिहार चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 30 साल बाद NDA की वापसी कराने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्रीलाल यादव (Mishrilal Yadav) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिश्रीलाल ने भाजपा पर पिछड़े वर्गों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अहंकारी हो गई है और जमीनी स्तर के नेताओं को नज़रअंदाज़ कर रही है। वह जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (Bihar BJP President) को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

मिश्रीलाल यादव (Mishrilal Yadav) ने कहा, “भाजपा में हम अपमानित महसूस कर रहे थे। ऐसी सीट से जीतने के बावजूद जहां 30 सालों में एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। अब सिर्फ़ चापलूसों की ही बात सुनी जाती है, मेहनती और ईमानदार नेताओं की नहीं।” मिश्रीलाल यादव ने आगे कहा कि भाजपा अपने मूल रास्ते से भटक गई है और अब सत्ता के नशे में चूर है।

हालांकि, मिश्रीलाल ने अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी में शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि वह अलीनगर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके बेटे भी राजनीति में उतर सकते हैं। बता दें कि मिश्रीलाल ने 2020 का विधानसभा चुनाव विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर अलीनगर से जीता था, जब पार्टी एनडीए में थी।

2022 में वीआईपी के अलग होने के बाद, मिश्रीलाल यादव और दो अन्य विधायक भाजपा में शामिल हो गए। हाल के महीनों में, मिश्रीलाल यादव को राजद नेताओं के साथ देखा गया, जिससे उनके अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं। हालाँकि शुरुआत में उन्होंने इन अफवाहों का खंडन किया, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।