असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के सांसद रहे राजेन गोहेन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। असम में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के सांसद रहे राजेन गोहेन (Former Union Minister Rajen Gohain) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गोहेन ने अपने समर्थकों के साथ गुवाहाटी में क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद में शामिल हो गए। इस अवसर पर एजीपी के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई (AGP president Lurinjyoti Gogoi) और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन का बाहर होना असम में भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है।

असम जातीय परिषद (Assam Jatiya Parishad) की युवा शाखा ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और चार बार के सांसद राजेन गोहेन का पार्टी में शामिल होने का एक यादगार क्षण है। इससे पहले, राजेन गोहेन ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होने कहा कि मैंने भाजपा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह भाजपा में एक प्रमुख नेता थे और असम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। अगस्त 2023 में नागांव संसदीय क्षेत्र (Nagaon parliamentary constituency) के परिसीमन पर असंतोष व्यक्त करते हुए, राजेन गोहेन ने असम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गोहेन 1999 से मध्य असम के नागांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 2014 तक लगातार चार कार्यकाल हासिल किए। परिसीमन के बाद, नागांव संसदीय क्षेत्र अब अल्पसंख्यक बहुल सीट बन गया है। उन्होंने असम के मूल निवासियों की सुरक्षा को लेकर राज्य भाजपा के नेतृत्व और राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए। इस बीच सत्तारूढ़ भाजपा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव 2026 में होने की संभावना है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है।