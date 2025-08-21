बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

BJP suspended a former MP and two former district presidents with immediate effect, issued a show cause notice and sought a reply within seven days
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश ने अनुशासन उल्लंघन के मामले में कानपुर देहात के तीन प्रमुख नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रदेश महामंत्री (मुख्यालय प्रभारी) गोविन्द नारायण शुक्ल की ओर से जारी पत्रों में कहा गया है कि संबंधित नेताओं से पार्टी विरोधी गतिविधियां व वक्तव्य सामने आए हैं। इसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
तीनों नेताओं को सात दिन के भीतर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित होकर या लिखित रूप में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्टी संगठन ने यह भी दोहराया है कि अनुशासन ही भाजपा की मूल पहचान है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।