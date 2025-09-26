भाजपा सरकार आने पर पश्चिम बंगाल को बनाएंगे स्वर्णिम बंगाल- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा-अर्चना की और कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एक ऐसी सरकार आए जो सोनार बांग्ला (स्वर्णिम बंगाल) बनाने में सक्षम हो। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए कहा हम चाहते हैं कि बंगाल फिर से एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बने।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार को कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा-अर्चना की और कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एक ऐसी सरकार आए जो सोनार बांग्ला (स्वर्णिम बंगाल) बनाने में सक्षम हो। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर थीम (Operation Sindoor Theme) पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए कहा हम चाहते हैं कि बंगाल फिर से एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बने। दुर्गा पूजा उत्सव की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नौ दिवसीय दुर्गा नवरात्रि उत्सव ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है।
नौ दिनों तक हर व्यक्ति स्वयं को शक्ति पूजा में समर्पित करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर (Ishwar Chandra Vidyasagar) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमित शाह ने कहा कि समाज सुधारक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालीघाट काली मंदिर (Kalighat Kali Temple) में पूजा-अर्चना की। अमित शाह ने दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत में हुई बारिश में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत में भारी बारिश हुई और इसमें दस से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सभी भाजपा कार्यकर्ता उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बादल फटने से हुई भारी बारिश के बाद बिजली का करंट लगने से हुई मौतों के प्रत्येक मृतक के परिजन को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। बनर्जी ने आगे कहा कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि मृतकों के परिजनों को रोज़गार मिले।
अमित शाह अब दो दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी पर केंद्रित कई संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। उनका बेतिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बंद कमरे में बैठक करने का कार्यक्रम है। यह समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, इससे पहले 18 सितंबर को डेहरी-ऑन-सोन और बेगूसराय क्षेत्रों के लिए बैठकें हो चुकी हैं। इसके बाद, वह पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय रणनीति बैठक में भाग लेंगे। बैठक में बिहार भाजपा के नेता, राज्य सचिव और अन्य राज्यों के संगठनात्मक सदस्य शामिल होंगे जिन्हें बिहार में चुनाव अभियान की देखरेख का काम सौंपा गया है। 27 सितंबर को, शाह सरायरंजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक और क्षेत्रीय बैठक में भाग लेंगे, जिसके बाद फोर्ब्सगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देना है। भाजपा की राज्य इकाई ने क्षेत्र-विशिष्ट पहुंच और लामबंदी सुनिश्चित करने के लिए बिहार को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया है।