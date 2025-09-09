वायरल वीडियो- दिल्ली में पिज्जा हट में ब्लास्ट पांच घायल, लोगों में मची दहशत

नई दिल्ली। यमुना विहार में स्थित पिज्जा हट में सोमवार रात ब्लास्ट हो गया। दुर्घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डाक्टरों ने सभी की हालत खतरे से बाहर बताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने समय रहते ब्लास्ट के बाद लगी आग में काबू पा लिया। वहीं ब्लास्ट के बाद स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल है। बता जा रहा है कि पिज्जा हट के आउटलेट के एसी कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में धमाके का कारण एसी कंप्रेसर में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। घायलों में तीन पिज्जा हट के कर्मचारी है।

दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमें रात को धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद हमारी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पा लिया गया है, और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

सुरक्षा को लेकर स्थानाई लोगों की बढ़ी चिंता

यह घटना यमुना विहार जैसे व्यस्त इलाके में हुई, जिसके कारण स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिज्जा हट के इस आउटलेट में पहले भी भीड़भाड़ रहती थी, और अब इस हादसे के बाद रेस्तरां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।