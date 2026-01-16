BMC Elections Result : वोटों की गिनती के बीच शिवसेना UBT ने चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप, संजय राऊत बोले- EC हमारी बात सुनने को तैयार नहीं

  1. हिन्दी समाचार
BMC Elections Result : सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अभी तक आए रुझानों में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना रखी है। इस बीच, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी के सांसद संजय राऊत ने कहा कि चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।

By Abhimanyu 
Updated Date

वोटों की गिनती के बीच BMC चुनावों पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा, “मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चल रहा है, वह एक गंभीर मामला है। हजारों लोगों के नाम, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में भी वोट दिया था, उन इलाकों से गायब हैं जहां शिवसेना (UBT), MNS या कांग्रेस है… ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है… चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।”

राऊत ने आगे कहा, “कल बीजेपी के सीनियर नेताओं और चुनाव आयोग के स्टाफ के बीच एक मीटिंग हुई, क्यों? आचार संहिता अभी भी लागू है…” उन्होंने आगे कहा, “वोटिंग परसेंटेज आने से पहले ही एग्जिट पोल आ गए… बीजेपी ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया… हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे डरे नहीं।”

 

