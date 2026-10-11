Boat sinks at sea in Yemen : 305 लोगों को लेकर जा रही नाव समुद्र में डूबी , 109 की मौत, 116 से ज्यादा लापता

Boat sinks at sea in Yemen : समुद्र के रास्ते यमन जा रहे प्रवासियों का सफर उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया जब जिबूती (Djibouti) से यमन जा रही करीब 305 लोगों से भरी एक नाव 8-9 अक्टूबर की रात पलट गई। इस हादसे में कम से कम 109 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, 116 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने रविवार को यह जानकारी दी।

IOM के मुताबिक, नाव जिबूती के बंदरगाह शहर ओबॉक (The port city of Obock in Djibouti) के उत्तर में गुहेरे के पास पलटी। हादसे में 80 से ज्यादा लोग बचने में कामयाब रहे। राहत की बात यह है कि सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। हालांकि, लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। हादसे के बाद अब तक 109 शव बरामद किए गए हैं।

IOM के अनुसार, मृतकों में 52 पुरुष, 42 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। बच्चों में नौ लड़कियां और छह लड़के हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इस खतरनाक समुद्री रास्ते पर बच्चों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

खबरों के अनुसार, जिबूती के अधिकारी बचाव अभियान चला रहे हैं। हादसे में बचे लोगों को मेडिकल सहायता (medical assistance)दी जा रही है, जबकि मृतकों के अंतिम संस्कार (Funeral rites) की व्यवस्था भी की जा रही है।