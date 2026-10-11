  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Boat sinks at sea in Yemen : 305 लोगों को लेकर जा रही नाव समुद्र में डूबी , 109 की मौत, 116 से ज्यादा लापता

Boat sinks at sea in Yemen : 305 लोगों को लेकर जा रही नाव समुद्र में डूबी , 109 की मौत, 116 से ज्यादा लापता

समुद्र के रास्ते यमन जा रहे प्रवासियों का सफर उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया जब जिबूती (Djibouti) से यमन जा रही करीब 305 लोगों से भरी एक नाव 8-9 अक्टूबर की रात पलट गई। इस हादसे में कम से कम 109 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Boat sinks at sea in Yemen :  समुद्र के रास्ते यमन जा रहे प्रवासियों का सफर उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया जब जिबूती (Djibouti) से यमन जा रही करीब 305 लोगों से भरी एक नाव 8-9 अक्टूबर की रात पलट गई। इस हादसे में कम से कम 109 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, 116 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने रविवार को यह जानकारी दी।

पढ़ें :- Pakistan Politics :  खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित , इमरान खान की PTI सरकार बर्खास्त

IOM के मुताबिक, नाव जिबूती के बंदरगाह शहर ओबॉक (The port city of Obock in Djibouti) के उत्तर में गुहेरे के पास पलटी। हादसे में 80 से ज्यादा लोग बचने में कामयाब रहे। राहत की बात यह है कि सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। हालांकि, लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। हादसे के बाद अब तक 109 शव बरामद किए गए हैं।

IOM के अनुसार, मृतकों में 52 पुरुष, 42 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। बच्चों में नौ लड़कियां और छह लड़के हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इस खतरनाक समुद्री रास्ते पर बच्चों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

खबरों के अनुसार, जिबूती के अधिकारी बचाव अभियान चला रहे हैं। हादसे में बचे लोगों को मेडिकल सहायता (medical assistance)दी जा रही है, जबकि मृतकों के अंतिम संस्कार (Funeral rites) की व्यवस्था भी की जा रही है।

पढ़ें :- बिस्तर पर ये बिल्ला बैठा तो मौत पक्की! ऑस्कर पर वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Boat sinks at sea in Yemen : 305 लोगों को लेकर जा रही नाव समुद्र में डूबी , 109 की मौत, 116 से ज्यादा लापता

Boat sinks at sea in Yemen : 305 लोगों को लेकर जा...

Pakistan Politics :  खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित , इमरान खान की PTI सरकार बर्खास्त

Pakistan Politics :  खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित , इमरान खान की PTI...

बिस्तर पर ये बिल्ला बैठा तो मौत पक्की! ऑस्कर पर वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बिस्तर पर ये बिल्ला बैठा तो मौत पक्की! ऑस्कर पर वैज्ञानिकों ने...

Powerful Hurricane Isaias : अमेरिका में हाहाकारी तूफान 'इसायस' का कहर , 169km की स्पीड से चलीं हवाएं

Powerful Hurricane Isaias : अमेरिका में हाहाकारी तूफान 'इसायस' का कहर ,...

रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला, 12 की मौत, 309 घायल: 225 उड़ानें रद्द

रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला, 12 की मौत, 309 घायल:...

Saudi King Khalid Airport : सऊदी के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हुए धमाके , रोका गया ट्रैफिक

Saudi King Khalid Airport : सऊदी के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हुए...