बॉबी देओल ने शेयर किया Dharmendra का अनदेखा वीडियो, देख हो जाएंगे इमोशनल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका पूरा परिवार टूट गया है। एक्टर का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था और इसके बाद उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस का ट्रेलर रिलीज किया गया है।  इस ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है. इस मूवी में धर्मेंद्र लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता के रोल में नजर आए हैं।  वहीं, अब बॉबी देओल ने फिल्म के सेट से धर्मेंद्र का एक आखिरी अनदेखा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो फिल्म की शूटिंग और कहानी को लेकर बात कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉबी देओल ने शेयर किया धर्मेंद्र का अनदेखा वीडियो

दरअसल, बॉबी देओल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है।  जिसमें धर्मेंद्र अपनी आखिरी फिल्म इक्कीस के सेट पर शूटिंग करते हुए दिख रहे हैं।  यह मूवी के शूटिंग के आखिरी दिन का वीडियो है, जिसमें एक्टर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं।  एक्टर ने कहा, ” मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. फिल्म की पूरी टीम और कैप्टन श्रीराम जी के साथ काम करके अच्छा लगा. फिल्म की शूटिंग को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया गया है.

धर्मेंद्र ने फिल्म को लेकर कही ये बात

वीडियो में धर्मेंद्र ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ये फिल्म देखनी चाहिए. मैं खुश और थोड़ा उदास भी हूं क्योंकि आज शूटिंग का आखिरी दिन है. मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं और अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना”. बॉबी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “लव यू पापा.”

इस दिन रिलीज होगी फिल्म इक्कीस

फिल्म इक्कीस को लेकर बात करें तो यह मूवी पहले 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि अब इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया है और यह अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी रिलीज डेट रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की वजह से टाल दी गई है.

 

