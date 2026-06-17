मुंबई में अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने बेचा अपना फ्लैट, 60 लाख रुपये का हुआ फायदा

Bollywood News : मुंबई में रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर चर्चा में है। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने अंधेरी वेस्ट स्थित अपना फ्लैट बेच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 1230 वर्ग फुट के इस अपार्टमेंट की बिक्री 2.55 करोड़ रुपये में हुई है। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति उन्होंने कुछ साल पहले कम कीमत पर खरीदी थी, जिसके कारण अब उन्हें लगभग 60 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की पसंदीदा लोकेशन माना जाता है। यहां संपत्तियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में कल्कि का यह सौदा भी चर्चा का विषय बन गया है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि शहर में अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी अब भी निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है।

कल्कि कोचलिन ने अपने अभिनय करियर में कई अलग तरह की फिल्मों में काम किया है और उनकी अलग पहचान रही है। हालांकि अभिनेत्री की ओर से इस प्रॉपर्टी डील को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने बॉलीवुड और रियल एस्टेट दोनों क्षेत्रों में लोगों का ध्यान खींचा है।