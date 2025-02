बॉलीवुड डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान के बिगड़े बोल, कहा- ‘होली छपरियों का पसंदीदा त्यौहार’

Farah Khan Trolled: बॉलीवुड डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान (Bollywood director-choreographer Farah Khan) कुकिंग रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टरशेफ (Cooking Reality Show Celebrity Masterchef) में किए गए अपने कमेंट के वायरल होने के बाद विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में एक एपिसोड के दौरान फराह ने कहा कि होली ‘छपरियों’ का ‘पसंदीदा’ त्यौहार (Holi is the favourite festival of Chhapris) है। इस कमेंट के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जैसे ही उनके बयान का वीडियो ऑनलाइन सामने आया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने उन्हें ऐसा कमेंट करने के लिए फटकार लगाई और माफी की मांग की, जबकि कुछ ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की।

कुछ ने फराह को किया सपोर्ट

दूसरी ओर, कुछ नेटिजेंस फराह खान का बचाव भी किया और कहा कि वह पूरी तरह से गलत नहीं थीं, क्योंकि होली के दौरान नशे में धुत मर्द औरतों को परेशान करते हैं। होली के दौरान महिलाओं को परेशान करने वाली घटनाएं देश भर में पिछले कुछ सालों से सामने आई हैं। सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में, कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के साथ बातचीत करते हुए, फराह ने कैमरे की ओर मुड़कर कहा, “छपरी लोगों का पसंदीदा त्यौहार होता है होली।”

कमाल आर खान ने शेयर किया था वीडियो

हाल ही में, स्वघोषित फिल्म समीक्षक और अभिनेता-फिल्म निर्माता कमाल आर खान ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर यह खबर साझा की और लिखा, “फराह खान ने उन लोगों को छपरी कहा, जो होली मनाते हैं।” उनके पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए, एक यूजर ने लिखा, “तो @TheFarahKhan के अनुसार, @iamsrk भी छपरी हैं, क्योंकि वह हर साल अपने बंगले पर होली मनाते हैं।”

