मॉनसून की मस्ती में डूबा बॉलीवुड, नुसरत, माधुरी या फिर हो श्रद्धा कपूर सभी पहली बरसात का मजा लेती नजर आईं

Bollywood is immersed in the fun of monsoon, Nusrat, Madhuri or Shraddha Kapoor, all were seen enjoying the first rain