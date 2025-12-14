Bondi Beach Shootout : त्यौहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- ‘बदला लो ऑस्ट्रेलिया’

नई दिल्ली। बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर यहूदियों पर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ (Australian Prime Minister Anthony Albanese) ने दुख जताया है और यहूदियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli PM Benjamin Netanyahu) ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर हुए इस हमले का उसे बदला लेना चाहिए।

सिडनी फायरिंग के बाद भारतीय यहूदियों के लिए भी अलर्ट

सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर जिस तरह की अफरा-तफरी मची है, उसे लेकर दुनिया के सभी देश अलर्ट पर हैं। खासतौर पर जहां यहूदियों की जनसंख्या है, वहां सरकारों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

पुलिस की सलाह मानने के दिए निर्देश

ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सह मुख्य कार्यकारी एलेक्स रिवचिन ने स्काई न्यूज से कहा कि बोंडी बीच पर होने वाला सालाना हनुक्का कार्यक्रम आमतौर पर परिवारों से भरा रहता है। रिवचिन ने कहा कि अगर यह हमला ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है। हनुक्का की पहली रात को ये घटना हुई। रिवचिन ने बताया कि यह पूरी तरह परिवारों का कार्यक्रम होता है, जहां बच्चों के लिए पेटिंग ज़ू, फेस पेंटिंग और खाने-पीने के स्टॉल होते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है और पीएम ने भी अपील की है कि पुलिस की बात मानें और घरों के अंदर रहें।