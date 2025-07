जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश में दोनों पायलट ने गंवाई जान, एयरफोर्स ने बैठाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी

चूरू। राजस्थान के चूरू ज़िले में बुधवार को भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) का जगुआर ट्रेनर विमान (Jaguar Trainer Aircraft) ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने गहरा दुख जताया है। साथ ही हादसे की वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (आंतरिक जांच) के आदेश दे दिए गए हैं। ये जांच इस बात की विस्तृत समीक्षा करेगी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ?

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वह इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने कहा कि हम बहादुर पायलटों की शहादत को सलाम करते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

An IAF Jaguar Trainer aircraft met with an accident during a routine training mission and crashed near Churu in Rajasthan, today. Both pilots sustained fatal injuries in the accident. No damage to any civil property has been reported.

IAF deeply regrets the loss of lives and…

— Indian Air Force (@IAF_MCC) July 9, 2025