VIDEO: ‘रोमांटिक सरप्राइज’ के नाम पर प्रेमिका ने प्रेमी को कुर्सी से बांधा, फिर खेला हैवानियत का खेल

Bengaluru: बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार और भरोसे का रिश्ता एक खौफनाक साजिश में बदल गया। 27 वर्षीय किरण और 27 वर्षीय प्रेरणा पिछले करीब एक साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक ही टेलीकॉम कंपनी (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार Vodafone स्टोर) में साथ काम करते थे। मंगलवार को जब प्रेरणा के घर पर उसकी मां और भाई मौजूद नहीं थे, उसने किरण को अपने घर बुलाया। उसने किरण से कहा कि वह उसे “विदेशी स्टाइल” में एक खास तरीके से प्रपोज करना चाहती है। इस बात पर भरोसा करते हुए किरण उसके घर पहुंच गया।

पुलिस जांच के अनुसार, प्रेरणा ने पहले किरण को कुर्सी पर बैठाया और फिर “सरप्राइज” का हवाला देते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए। जब किरण ने इस पर सवाल उठाया, तो प्रेरणा ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सब एक रोमांटिक प्लान का हिस्सा है। अपने रिश्ते पर भरोसा करते हुए किरण ने विरोध नहीं किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को बेहद भयावह बना दिया। जैसे ही किरण पूरी तरह असहाय हो गया, प्रेरणा ने उस पर पहले से लाया गया पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। कुर्सी से बंधे होने के कारण किरण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

A 26 year old woman invites her "Boyfriend" home, blindfolds & ties his hands claiming there is a surprise, she then pours petrol & sets him ablaze at her house in Bengaluru. All this allegedly over doubts that he was going to leave her. pic.twitter.com/hxVycCHmHm — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) April 21, 2026

पुलिस के मुताबिक, यह घटना अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यह घटना हो रही थी, तब प्रेरणा अपने मोबाइल फोन से पूरी वारदात का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जांच में सामने आया है कि प्रेरणा इस बात से नाराज थी कि किरण उसे नजरअंदाज कर रहा था और उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी गुस्से और बदले की भावना ने उसे इस क्रूर कदम तक पहुंचा दिया।

घटना के बाद प्रेरणा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह वॉशरूम में थी और बाहर आकर उसने किरण को जलते हुए देखा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच में उसके बयान झूठे साबित हुए। यह भी सामने आया कि किरण अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं आया था, जिससे साफ है कि सारी तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस ने उसी दिन दोपहर में प्रेरणा को हिरासत में ले लिया। उसके मोबाइल में मिला वीडियो इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह घटना न सिर्फ एक हत्या है, बल्कि रिश्तों में भरोसे के टूटने और मानसिक असंतुलन की एक गंभीर तस्वीर भी पेश करती है, जिसने पूरे बेंगलुरु को झकझोर कर रख दिया है।