Bottle Gourd Peels Chutney Recipe : लौकी के छिलके की ऐसे बनाएं चटपटी चटनी, गर्मी में पेट को रखेगी ठंडा

Bottle Gourd Peels Chutney Recipe: लौकी की सब्जी या कोफ्ते बनाने के बाद उसके छिलकों को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौकी के छिलकों से बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक चटनी बनाई जा सकती है? यह चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ गर्मियों में शरीर को ठंडक देने में भी मदद करती है। अगर आप खाने के साथ कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो लौकी के छिलकों की यह चटपटी चटनी जरूर बनाएं।

चटनी बनाने के लिए सामग्री: 1 लौकी के ताजे छिलके, 2-3 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां,1 टुकड़ा अदरक, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, तेल, आधे नींबू का रस, स्वादानुसार नमक

चटनी बनाने की विधि: सबसे पहले लौकी के छिलकों को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर लगी गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। इसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का भून लें। अब इसमें लौकी के छिलके डालें और 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। जब छिलके नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में डालें। साथ में भुनी हुई मूंगफली, हरा धनिया, नमक और नींबू का रस डालकर बारीक पीस लें। आपकी स्वादिष्ट और हेल्दी लौकी के छिलकों की चटनी तैयार है।

अगर आप चटनी का स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं, तो एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। उसमें राई, जीरा और एक चुटकी हींग डालें। इस तड़के को तैयार चटनी के ऊपर डाल दें। लौकी के छिलकों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। गर्मियों में यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायक मानी जाती है।

यह कम कैलोरी वाली चटनी है, इसलिए वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए भी अच्छी है। भोजन के साथ इसका सेवन करने से खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। फूड वेस्टेज कम करने का यह एक बेहतरीन तरीका भी है।चटनी बनाने के लिए हमेशा ताजी और मुलायम लौकी के छिलकों का इस्तेमाल करें। अगर लौकी पर ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसे अच्छी तरह धोकर ही छिलकों का उपयोग करें। इस स्वादिष्ट चटनी को आप रोटी, पराठे, दाल-चावल, इडली, डोसा या स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं। एक बार इसे बनाकर खाने के बाद आप शायद ही कभी लौकी के छिलकों को फेंकना चाहेंगे।