Breaking- ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर

नई दिल्ली। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (Air Traffic Control System) फेल हो गया है, इसके चलते एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नेटवर्क में खामी की वजह से फ्लाइटों के आवागमन पर भी असर पड़ा है। स्कॉटिश एयरलाइन लोगानेयर (Scottish airline Loganair) ने कहा कि यूके (UK) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (Air Traffic Control) के कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क संबंधी खामी पाई गई है। साथ ही अलर्ट जारी किया गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स (International Flights) में देरी हो सकती है।

एक प्रवक्ता ने कहा कि हम एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ट्रैफिक के आवागमन को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर इस टेक्निकल खामी को ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (National Air Traffic Services) ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि हम जल्द से जल्द इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि NATS की ओर से इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी कि इसका कारण क्या है या इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा।

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights

