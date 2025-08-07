  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

खालिस्तान आतंकी संगठन प्रो खालिस्तान एंटी सोशल एलिमेंट 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस के स्पीलर सेल भी 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में माहौल खराब कर सकते है। सीमा पार से लगातार आ रहे अत्याधुनिक हथियारों की खेप जिसमे Ak47 और RDX हैंड ग्रेनेड शामिल हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

 

पढ़ें :- मॉडर्न एकेडमी गोमतीनगर में छात्रा बॉल्कनी से गिरकर घायल, गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती

नई दिल्ली: खालिस्तान आतंकी संगठन प्रो खालिस्तान एंटी सोशल एलिमेंट 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस के स्पीलर सेल भी 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में माहौल खराब कर सकते है। सीमा पार से लगातार आ रहे अत्याधुनिक हथियारों की खेप जिसमे Ak47 और RDX हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। इनसे दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।

देश के हवाई अड्डों पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने एक चेतावनी जारी करते हुए सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा सख्त करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

BCAS के मुताबिक, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से एक खुफिया जानकारी मिली है। इस जानकारी में बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व या आतंकी समूह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 के बीच हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि यह चेतावनी एक पाकिस्तानी आतंकी समूह की गतिविधियों से जुड़ी खास जानकारी के आधार पर जारी की गई है।

पढ़ें :- CISF जवानों के राज्यसभा वेल में प्रवेश से आग बबूला हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, उपसभापति को लिखा पत्र लिखकर दर्ज कराई आपत्ति

इस खतरे को देखते हुए BCAS ने 4 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें देश के सभी एयरपोर्ट, हवाई पट्टी (Airstrips), एयरफील्ड, एयर फोर्स स्टेशन और हेलीपैड पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है।

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

BCAS ने कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:

सख्त आईडी जांच : एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और आने-जाने वाले लोगों की आईडी की सख्ती से जांच की जाएगी। बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी।

CCTV पर लगातार नजर: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी CCTV कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं और कंट्रोल रूम से उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।

पढ़ें :- Video : चंदन मिश्रा हत्याकांड के सभी पांच शूटरों की हुई पहचान, वारदात के बाद बाइक पर पिस्टल लहराकर जश्न मनाते दिखे हमलावर

एजेंसियों में तालमेल : स्थानीय पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), और खुफिया ब्यूरो (IB) जैसी सभी एजेंसियों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने और किसी भी तरह की खुफिया जानकारी को तुरंत साझा करने के लिए कहा गया है।
यह एडवाइजरी सभी राज्यों की पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सभी एयरलाइंस को भेज दी गई है ताकि समय रहते हर ज़रूरी कदम उठाया जा सके और किसी भी अनहोनी को टाला जा सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी,...

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही, चुनाव नतीजों पर संदेह

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी...

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को पछाड़ा, शिक्षा के मंदिर बंद, मधुशाला चालू : अखिलेश यादव

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को...

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के बीच बिहार में बना ‘डोनाल्ड ट्रंप’ का निवास प्रमाण पत्र, FIR दर्ज

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के...

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा...