Breaking -विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम, बीजेपी विधायक की बैठक में बड़ा फैसला

कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक (MLA from Kunkuri Assembly Seat) विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री (New Chief Minister of Chhattisgarh) होंगे। रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक (BJP Legislative Party Meeting) में यह फैसला लिया गया।