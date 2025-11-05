  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त, क्या इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं : तेजस्वी

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त, क्या इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं : तेजस्वी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर नीतीश-भाजपा सरकार (Nitish Kumar-BJP Government) पर बुधवार को हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन (NDA Rule) में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल ध्वस्त हो चुके हैं और सरकार इसका जिम्मा 'चूहों' पर डाल रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर नीतीश-भाजपा सरकार (Nitish Kumar-BJP Government) पर बुधवार को हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन (NDA Rule) में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल ध्वस्त हो चुके हैं और सरकार इसका जिम्मा ‘चूहों’ पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि एक और पुल गिरा।

पढ़ें :- “व्यवस्था” सच में टाइट थी और ये साफ है कि EC और BJP ने मिल कर हरियाणा का चुनाव चुराया...राहुल गांधी ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नीतीश-भाजपा सरकार (Nitish Kumar-BJP Government) में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें निर्माणाधीन, नवनिर्मित और एनडीए शासन (NDA Rule) में बने पुलों की संख्या अधिक है। इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के साथ कर दिया बड़ा खेला, भाजपा विधायक ललन कुमार राजद में हुए शामिल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या लोको पायलट की गलती? अब तक 11 लोगों की मौत

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या...

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला रहे है अराजकता- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला...

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त, क्या इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं : तेजस्वी

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त,...

राज्यसभा सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में कराए गए भर्ती, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

राज्यसभा सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में कराए...

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के साथ कर दिया बड़ा खेला, भाजपा विधायक ललन कुमार राजद में हुए शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के...

VIDEO- चुनावी तपिश के बीच पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का आमना-सामना, दिल तो भाई के लिए ही धड़कता है...

VIDEO- चुनावी तपिश के बीच पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेज प्रताप...