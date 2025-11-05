नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त, क्या इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं : तेजस्वी

पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर नीतीश-भाजपा सरकार (Nitish Kumar-BJP Government) पर बुधवार को हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन (NDA Rule) में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल ध्वस्त हो चुके हैं और सरकार इसका जिम्मा ‘चूहों’ पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि एक और पुल गिरा।

एक और पुल गिरा। भ्रष्ट नीतीश-भाजपा सरकार में अब तक 30 हज़ार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके है। इनमें निर्माणाधीन, नवनिर्मित और एनडीए शासन में बने पुलों की संख्या अधिक है। इसके भी ज़िम्मेवार चूहे है।pic.twitter.com/Qo0l7W3f9e — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 5, 2025

उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नीतीश-भाजपा सरकार (Nitish Kumar-BJP Government) में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें निर्माणाधीन, नवनिर्मित और एनडीए शासन (NDA Rule) में बने पुलों की संख्या अधिक है। इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं।