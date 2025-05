जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल समेत 6 अन्य के खिलाफ CBI ने चार्जशीट की फाइल, सत्यपाल मलिक, बोले-मैं नहीं कर सकता बात...

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Former Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik) के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई (CBI) ने उनके अलावा दो निजी सचिवों और 4 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। एजेंसी के अनुसार यह मामला किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydroelectric Project) मामले में करप्शन से जुड़ा है। तब सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) जम्मू-कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Former Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik) के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। उनके अलावा दो निजी सचिवों और 4 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

अप्रैल 2022 में सीबीआई (CBI) ने इस मामले की जांच शुरू की थी। सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने ही कई इंटरव्यू और कार्यक्रमों में आरोप लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में करप्शन हुआ था। उनका कहना था कि जब वह राज्यपाल थे तो इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए उन्हें रिश्वत ऑफऱ की गई थी। यही नहीं उनका कहना था कि बाद में उनके सचिव ने बताया कि इन डील्स में दूसरा मामला है और यदि वह मंजूरी देते हैं तो हर फाइल पर 150 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। दो फाइलें थीं तो 300 करोड़ का ऑफर था।

इसी आधार पर सीबीआई (CBI) ने 20 अप्रैल, 2022 को केस फाइल किया था। इस मामले में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी कंपनी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ था। फिर सामने आया कि किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydroelectric Project) के टेंडर में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। एजेंसी के मुताबिक इसी के चलते इस मामले की जांच सत्यपाल मलिक तक जा पहुंची थी। बता दें कि सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) इसे लेकर भी हमलावर रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि जिसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों, उसी के खिलाफ जांच होने लगे और दोषियों के खिलाफ ऐक्श न हो।

चार्जशीट फाइल होते ही सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) का ट्वीट- मेरी हालत बहुत खराब है इस बीच चार्जशीट फाइल होते ही सत्यपाल मलिक का एक ट्वीट आया है और उन्होंने खुद को बीमार बताया है। यही नहीं उनकी पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें वह किसी अस्पताल के बिस्तर में पड़े दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है- नमस्कार साथियों। मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं।अभी मेरी हालत बहुत खराब है मैं फिलहाल हस्पताल में भर्ती हूं ओर किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं।