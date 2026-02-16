10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पहली बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य, CBSE का दो बोर्ड परीक्षा पॉलिसी पर बड़ा बयान

CBSE Two Board Exams Policy : सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने दो बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी के अंतर्गत क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य बताया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल होना ज़रूरी है, और जो पहले एडिशन में कम से कम तीन सब्जेक्ट नहीं देंगे, उन्हें “ज़रूरी रिपीट” कैटेगरी में रखा जाएगा।

पीटीआई के अनुसार, सीबीएसई 2026 से क्लास 10 के लिए दो बोर्ड एग्जाम शुरू कर रहा है। बोर्ड की तरफ से यह साफ़-साफ़ तब आया जब उसे कुछ रिक्वेस्ट मिलीं जिनमें कहा गया था कि कुछ वजहों से, क्लास 10 के स्टूडेंट्स पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे और इसलिए उन्हें दूसरे बोर्ड एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। CBSE एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा, “सभी स्टूडेंट्स के लिए पहले बोर्ड एग्जाम में शामिल होना ज़रूरी है। सभी पास और एलिजिबल स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किसी भी तीन सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाज़त दी जाएगी।”

भारद्वाज ने आगे कहा, “अगर कोई स्टूडेंट पहले एग्जाम में तीन या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं आया है, तो उसे दूसरे एग्जाम में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स को “एसेंशियल रिपीट” कैटेगरी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी महीने में होने वाले मेन एग्जाम में ही एग्जाम दे पाएंगे।”