बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी: 85.19% पास, 8वीं बार सबसे पहले नतीजे घोषित करने का रिकॉर्ड

Bihar Board Result: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुल 85.19% छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं। इसमें 84.09% छात्र और 86.23% छात्राएं पास हुई हैं, यानी इस बार भी लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तीनों स्ट्रीम—साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स—का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। इस साल करीब 13 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जो 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुई थी। खास बात यह है कि बोर्ड ने सिर्फ 35 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया और लगातार 8वीं बार देश में सबसे पहले नतीजे घोषित करने का रिकॉर्ड बना लिया।

टॉपर्स की बात करें तो:

•साइंस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश ने 481 अंक लाकर टॉप किया

•कॉमर्स में पटना की आदिति ने 480 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया

•आर्ट्स में गया की नीशु कुमार ने 479 अंक के साथ बाजी मारी

तीनों स्ट्रीम के कुल 26 टॉपर्स में से 19 लड़कियां हैं, जो इस साल लड़कियों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे।

यहां देखें रिजल्ट:

छात्र नीचे दी गई वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं—

SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट:

अगर वेबसाइट स्लो या क्रैश हो जाए तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं— मोबाइल में टाइप करें: BIHAR12 <स्पेस> रोल नंबर और भेजें 56263 पर। कुछ ही देर में रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा।

पिछले साल (2025) भी 86% से ज्यादा छात्र पास हुए थे और तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने ही टॉप किया था।