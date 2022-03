CBSE Term 2 Exam Schedule : सीबीएसई टर्म-2 एग्जाम डेट शीट जारी, 26 अप्रैल से होंगी परीक्षाएं

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शुक्रवार को कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई टर्म-2 की डेट शीट 2021-22 जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी सीबीएसई ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। सीबीएसई के टाइम-टेबल के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2022 से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं इस बार एक ही शिफ्ट में आयोजित की जा रही है।

(1/2) #CBSE #CBSEexams #CBSEexamSchedule #Students Schedule for Term II exams Class XII 2022 Details available at https://t.co/xA4WhyG5VW pic.twitter.com/qssjJBqPZE

सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार, छात्र विस्तृत डेट शीट यानी टाइम-टेबल को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक एवं डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने बताया है कि परीक्षा की डेटशीट को जेईई मेन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

(2/2) #CBSE #CBSEexams #CBSEexamSchedule #Students

Schedule for Term II exams Class XII 2022

Details also available at https://t.co/xA4WhyG5VW pic.twitter.com/h60prCMIvT

— CBSE HQ (@cbseindia29) March 11, 2022