CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा जारी है ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध में नहीं होता है कोई रनर-अप

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को हैदराबाद में एयर फोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड रिव्यू में हिस्सा लिया। इस मौके पर, जनरल चौहान ने फ्लाइट कैडेट्स को अपने संदेश में इस बात पर ज़ोर दिया कि युद्धों में कोई रनर-अप नहीं होता, साथ ही यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होने कहा कि युद्ध में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान (Chief of Defence Staff General Anil Chauhan) ने शनिवार को हैदराबाद में एयर फोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड रिव्यू (Combined Graduation Parade Review at the Air Force Academy) में हिस्सा लिया। इस मौके पर, जनरल चौहान ने फ्लाइट कैडेट्स को अपने संदेश में इस बात पर ज़ोर दिया कि युद्धों में कोई रनर-अप नहीं होता, साथ ही यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) जारी है। उन्होने कहा कि युद्ध में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है। आप भी एयर फोर्स में ऐसे समय शामिल हो रहे हैं जब एक नया सामान्य रूप ले चुका है। एक ऐसा दौर जो उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारी से परिभाषित होता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन्स की तीव्रता भले ही कम हो गई हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी ताकत हर घंटे, हर दिन सतर्क, चुस्त और तैयार रहने की क्षमता में होगी। जीत को आदत बनाना इस नए सामान्य का हिस्सा होना चाहिए। युद्ध भाषणों से नहीं, बल्कि मकसद वाले कामों से जीते जाते हैं। जनरल चौहान ने कहा कि हैदराबाद के डुंडीगल में एयर फोर्स एकेडमी में भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग (Pre-Commissioning Training of Flight Cadets) के सफल समापन के मौके पर एक कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड आयोजित की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ग्रेजुएशन सेरेमनी के रिव्यूइंग ऑफिसर थे। जनरल चौहान ने वियतनाम के ट्रेनीज़ को भी एयर फोर्स एकेडमी (Air Force Academy) से ग्रेजुएट होने पर बधाई दी और कहा कि उनकी मौजूदगी भारत और वियतनाम के बीच विश्वास और दोस्ती के बंधन को मजबूत करती है। सीडीएस चौहान ने ग्रेजुएट हुए ट्रेनीज़ को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं दीं और ज़ोर देकर कहा कि उनका भविष्य सम्मान, बलिदान और उत्कृष्टता की दिशा में लगातार प्रयासों से भरा है।

