Chandrayaan-3 : चंद्रयान-3 ने ISRO को भेजा संदेश, ‘भारत, मैं चांद पर पहुंच गया और आप भी !’

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर चंद्रयान-3 की साफ्ट लैंडिग कराने में सफलता हासिल की है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने बुधवार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर चांद की सतह को छुआ। अब विक्रम ने चंद्रमा से इसरो के कमांड सेंटर को संदेश भेजा है। इसरो को भेजे मैसेज में चंद्रयान ने कहा कि ‘भारत, मैं अपने गणतव्य पर पहुंच गया हूं और आप भी!’

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023