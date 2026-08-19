ChatGPT for Teens: बच्चों के लिए आया नया ChatGPT, पढ़ाई में मदद से लेकर सेफ्टी तक का रखेगा खास ख्याल

ChatGPT for Teens: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच OpenAI ने किशोरों के लिए ChatGPT का एक अलग अनुभव पेश किया है। ChatGPT for Teens खास तौर पर 13 से 17 साल की उम्र के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का फोकस इस बार सिर्फ AI को इस्तेमाल करने पर नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल कराने पर है।

इस नए अनुभव में संवेदनशील और उम्र के लिहाज से अनुचित कंटेंट पर ज्यादा सख्ती रखी गई है। आत्महत्या, सेल्फ-हार्म, खतरनाक गतिविधियों, हिंसा और रोमांटिक या सेक्सुअल बातचीत जैसे विषयों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही AI को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह किशोरों के साथ भावनात्मक निर्भरता बढ़ाने वाली बातचीत को प्रोत्साहित न करे।

पढ़ाई के मामले में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ChatGPT for Teens सीधे होमवर्क का जवाब देने के बजाय छात्रों को सवाल समझने और खुद समाधान तक पहुंचने में मदद करेगा। Study Mode, क्विज और विजुअल लर्निंग जैसे फीचर्स इसी उद्देश्य से जोड़े गए हैं। अगर सिस्टम को लगे कि कोई छात्र सिर्फ असाइनमेंट का जवाब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सीखने वाले तरीके की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

माता-पिता के लिए भी कुछ नियंत्रण दिए गए हैं। वे Quiet Hours और दूसरी सेटिंग्स के जरिए बच्चों के AI इस्तेमाल को ज्यादा सुरक्षित तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कुछ संवेदनशील स्थितियों में अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

कुल मिलाकर OpenAI का यह कदम AI को किशोरों के लिए सिर्फ जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि पढ़ाई और रचनात्मकता में मदद करने वाला ज्यादा उम्र-अनुकूल डिजिटल साथी बनाने की कोशिश है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद AI का इस्तेमाल बच्चों की निगरानी और सही मार्गदर्शन के साथ करना अहम रहेगा।