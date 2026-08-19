  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. ChatGPT for Teens: बच्चों के लिए आया नया ChatGPT, पढ़ाई में मदद से लेकर सेफ्टी तक का रखेगा खास ख्याल

ChatGPT for Teens: बच्चों के लिए आया नया ChatGPT, पढ़ाई में मदद से लेकर सेफ्टी तक का रखेगा खास ख्याल

OpenAI ने 13 से 17 साल के किशोरों के लिए ChatGPT का नया सुरक्षित अनुभव पेश किया है। इसमें उम्र के मुताबिक कंटेंट फिल्टर, पढ़ाई में मदद के लिए Study Mode और अभिभावकों के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। कंपनी का उद्देश्य बच्चों को AI का इस्तेमाल सुरक्षित, जिम्मेदार और सीखने के लिए उपयोगी तरीके से कराने का है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

ChatGPT for Teens: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच OpenAI ने किशोरों के लिए ChatGPT का एक अलग अनुभव पेश किया है। ChatGPT for Teens खास तौर पर 13 से 17 साल की उम्र के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का फोकस इस बार सिर्फ AI को इस्तेमाल करने पर नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल कराने पर है।

पढ़ें :- IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोले PM मोदी- यहां से सिर्फ डिग्री नहीं, सपने लेकर निकल रहे हैं छात्र

इस नए अनुभव में संवेदनशील और उम्र के लिहाज से अनुचित कंटेंट पर ज्यादा सख्ती रखी गई है। आत्महत्या, सेल्फ-हार्म, खतरनाक गतिविधियों, हिंसा और रोमांटिक या सेक्सुअल बातचीत जैसे विषयों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही AI को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह किशोरों के साथ भावनात्मक निर्भरता बढ़ाने वाली बातचीत को प्रोत्साहित न करे।

पढ़ाई के मामले में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ChatGPT for Teens सीधे होमवर्क का जवाब देने के बजाय छात्रों को सवाल समझने और खुद समाधान तक पहुंचने में मदद करेगा। Study Mode, क्विज और विजुअल लर्निंग जैसे फीचर्स इसी उद्देश्य से जोड़े गए हैं। अगर सिस्टम को लगे कि कोई छात्र सिर्फ असाइनमेंट का जवाब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सीखने वाले तरीके की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

माता-पिता के लिए भी कुछ नियंत्रण दिए गए हैं। वे Quiet Hours और दूसरी सेटिंग्स के जरिए बच्चों के AI इस्तेमाल को ज्यादा सुरक्षित तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कुछ संवेदनशील स्थितियों में अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

कुल मिलाकर OpenAI का यह कदम AI को किशोरों के लिए सिर्फ जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि पढ़ाई और रचनात्मकता में मदद करने वाला ज्यादा उम्र-अनुकूल डिजिटल साथी बनाने की कोशिश है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद AI का इस्तेमाल बच्चों की निगरानी और सही मार्गदर्शन के साथ करना अहम रहेगा।

पढ़ें :- उत्तराखंड के युवक ने तैयार किया पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल, सफल उड़ान का VIDEO सोशल मीडिया पर छाया

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रक्षाबंधन की ऑनलाइन खरीदारी में साइबर ठगी का खतरा, इन आसान टिप्स से अपने पैसे रखें सुरक्षित

रक्षाबंधन की ऑनलाइन खरीदारी में साइबर ठगी का खतरा, इन आसान टिप्स...

ChatGPT for Teens: बच्चों के लिए आया नया ChatGPT, पढ़ाई में मदद से लेकर सेफ्टी तक का रखेगा खास ख्याल

ChatGPT for Teens: बच्चों के लिए आया नया ChatGPT, पढ़ाई में मदद...

Pova 8 Pro 5G : पोवा 8 प्रो 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत-खासियत

Pova 8 Pro 5G : पोवा 8 प्रो 5G भारत में हुआ...

रिपोर्ट : सरकार ने मार्च से जुलाई के बीच हर मिनट सोशल मीडिया कंपनियों को एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा, कांग्रेस का तंज- मोदी Gen Z से कितने डरे हुए हैं

रिपोर्ट : सरकार ने मार्च से जुलाई के बीच हर मिनट सोशल...

Photon Matrix : उड़ते मच्छरों को निशाना बनाएगी लेज़र मशीन , जानें तकनीक

Photon Matrix : उड़ते मच्छरों को निशाना बनाएगी लेज़र मशीन , जानें...

₹3.25 लाख करोड़ की मेगा डील, 114 राफेल सौदे पर फ्रांस का बड़ा प्रस्ताव

₹3.25 लाख करोड़ की मेगा डील, 114 राफेल सौदे पर फ्रांस का...