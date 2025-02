‘Chhava’ became tax free: विक्की कौशल की ‘छावा’ की तगड़ी कमाई के बाद इन दो राज्यों में हुई टैक्स फ्री

‘Chhava’ became tax free: बॉलीवुड के दमदार अभिनेता विक्की कौशल की नई फिल्म ‘छावा’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. मराठा शौर्य पर बनी इस फिल्म को लेकर राज्य सरकारें भी सक्रिय नजर आ रही हैं. दरअसल दो राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. हाल में टैक्स फ्री करने वाला दूसरा राज्य गोवा है. जहां सावंत सरकार ने फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है. यह फ़िल्म मराठा वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमर छाप छोड़ी.

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स-फ्री किया था. इस फैसले से अब और भी ज्यादा दर्शक इस ऐतिहासिक कहानी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ‘छावा’, जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित है, गोवा में टैक्स-फ्री होगी.

यह फ़िल्म उनके शौर्य, साहस और बलिदान को दर्शाती है और यह हमारे लिए प्रेरणा है.’ मुख्यमंत्री के अनुसार, यह फ़िल्म मराठा इतिहास की महानता को उजागर करती है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए. ‘छावा’ फ़िल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है. यह फ़िल्म उनके संघर्ष, बलिदान और मुगलों तथा पुर्तगालियों के खिलाफ उनकी बहादुरी की कहानी को बड़े पर्दे पर जीवंत करती है. फ़िल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया है.

छत्रपती संभाजी महाराज की जय!

It gives pleasure to me to announce that movie "Chhava" based on the life & sacrifice of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, will be Tax Free in Goa.

The Movie exploring the valor, courage of Chhatrapati Sambhaji Maharaj for Dev, Desh and Dharma played…

