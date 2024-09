Chicago local train in Shooting : शिकागो क्षेत्र की ब्लू लाइन ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या , हिरासत में संदिग्ध

Shooting in local train in Chicago, USA, four killed...suspect in custodyअमेरिका के शिकागो क्षेत्र में एक लोकल ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।