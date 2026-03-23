बजट सत्र से ​पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खीर समारोह का किया आयोजन, अपने हाथों से खीर बना स्कूली छात्रों को खिलाई

लखनऊ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को 2026 के दिल्ली बजट सत्र से पहले एक विशेष खीर समारोह आयोजित किया। इस समारोह में उन्होंने खुद अपने हाथों से खीर बनाई और स्कूली छात्रों को परोसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने सोमवार को शहीद दिवस के अवसर पर शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह को पुष्पांजलि भी अर्पित की। शहीद दिवस के मौके पर सीएम गुप्ता ने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय में भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और इस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े एक जीर्णोद्धार किए गए ऐतिहासिक कोर्टरूम का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर, शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि देकर इस अवसर को चिह्नित किया और राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को याद किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सचमुच आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का दिन है। यह 23 मार्च, जिसे हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमें उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे इस देश के युवाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वही स्थान है जहां, असेंबली बम कांड के बाद, भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी पर मुकदमा चला था। आज भी यह परिसर लगभग वैसा ही है जैसा उस समय था। मेरा मानना ​​है कि हर भारतीय को यहां अवश्य आना चाहिए और इसे देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जीर्णोद्धार कार्य में शामिल अधिकारियों को भी बधाई दी।

सीएम रेखा गुप्ता शहीदों की विरासत पर बात करते हुए कहा कि आज मैं एक बार फिर उनके सामने नतमस्तक होती हूं और उन्हें अपना गहरा सम्मान अर्पित करती हूं। हम यह प्रण लेते हैं कि देश उनके बलिदान और शहादत को हमेशा याद रखेगा। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 23 मार्च, 1931 को लाहौर जेल में, बहुत कम उम्र में फांसी दे दी थी। भारत की आज़ादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन लाहौर षड्यंत्र केस और 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का बदला लेने में उनकी भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली विधानसभा का 2026-27 का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और 25 मार्च तक चलेगा।