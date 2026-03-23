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‘शहीदी दिवस’ पर CM रेखा गुप्ता ने शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण

Shaheed Diwas 2026: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'शहीदी दिवस' के अवसर पर 'शहीद-ए-आज़म' सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान एक ऐतिहासिक कोर्टरूम का उद्घाटन किया, जिसे फिर से ठीक किया गया है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। 

By Abhimanyu 
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Shaheed Diwas 2026: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ‘शहीदी दिवस’ के अवसर पर ‘शहीद-ए-आज़म’ सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान एक ऐतिहासिक कोर्टरूम का उद्घाटन किया, जिसे फिर से ठीक किया गया है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।

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सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया… यह वही स्थान है, जहाँ विधानसभा में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर अदालत में मुक़दमा चलाया गया था… मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा।”

दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने कहा, “आज का दिन हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि यह वही गलियारा है, जहां कभी ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे गूंजा करते थे। यह वह जगह है, जिसका संबंध भगत सिंह से है। हमने उनसे जुड़े तथ्यों को सहेजकर रखा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उनकी प्रतिमा स्थापित की है… यह खुशी की बात है कि CM ने इस काम की पहल की और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के सहयोग से हम इस काम को पूरा कर पाए हैं।”

अप्रैल महीने में शहर के बिलों में संभावित बढ़ोतरी की खबरों पर उन्होंने कहा, “किसी को भी सिर्फ़ अंदाज़ों के आधार पर बात नहीं करनी चाहिए; बयान हमेशा तथ्यों के आधार पर ही दिए जाने चाहिए।”

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