दिल्ली में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटेगी सरकार, CM रेखा गुप्ता बोलीं- प्रदूषण को कम करना इसका मकसद

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएसआर प्रोग्राम के ज़रिए घरों में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटे जाएंगे। जिससे लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। यह जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में अच्छी कोशिशें कर रही है। ऐसी ही एक कोशिश है CSR प्रोग्राम के ज़रिए घरों में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटना, ताकि लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसका मकसद इन फ्यूल को जलाने की ज़रूरत को खत्म करना है, जो दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं…हमारे चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर देकर उन्हें सुविधा मिलेगी और दिल्ली में साफ़ हवा लाने में मदद मिलेगी।”

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हमें कचरा जलाना बंद करना होगा। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड्स को बायो गैस फ्यूल जलाने से रोकने के लिए RWS को 10,000 हीटर दिए गए हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम सभी को इस लड़ाई में शामिल होना होगा… हमें ऐसे कदम सख्ती से उठाने होंगे। कृपया हमारा सहयोग करें… हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि दिल्ली के 3 करोड़ लोग अच्छी हवा में सांस ले सकें।”

सिरसा ने आगे कहा, “जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया, हम किसी भी तरह का कचरा जलाने से रोकने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कई सिक्योरिटी गार्ड गर्म रहने के लिए बायोफ्यूल या कचरा जलाते हैं। हम आपसे इस पर कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार खर्च उठाएगी, और हम गैस सिलेंडर, चूल्हे और हीटर देंगे। लेकिन हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है ताकि दिल्ली के तीन करोड़ लोग साफ़ हवा में सांस ले सकें। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसलिए, मैं सभी से इस पहल का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।”

बता दें कि शनिवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 365 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। फिलहाल सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इससे पहले CAQM ने 11 नवंबर को ही पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है।