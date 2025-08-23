  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज शनिवार को यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज शनिवार को यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। यूपी न्यायिक सेवा संघ सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी अवगत कराया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है।

पढ़ें :- मुंबई में अपरेंटिस पदों पर नेवल डॉकयार्ड ने निकाली बंपर भर्ती

इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम राज्य में कार्य कर रहे हैं, तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं, तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। यदि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्याय को सुगम और त्वरित बनाना पड़ेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव, आजम खान पर कार्रवाई के बाद आए थे चर्चाओं में

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव,...

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए...

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड...

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश, वीडियो हुआ वायरल

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश,...