  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Chinese Visa Scam Case : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने तय किए आरोप

Chinese Visa Scam Case : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने तय किए आरोप

चीनी वीजा स्कैम मामले (Chinese Visa Scam Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। चीनी वीजा स्कैम मामले (Chinese Visa Scam Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आरोप तय किए जाने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया मुझे कई रास्ते देती है और मैं उन सभी रास्तों का इस्तेमाल करूंगा।

पढ़ें :- सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, अब नागरिकता मामले में जारी हुआ नोटिस

कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और सात अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज (CBI) दिग विनय सिंह ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया और इस मामले में चेतन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को बरी कर दिया।

इससे पहले अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram)  और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) केंद्रीय गृह मंत्री थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मौलाना फजलुर रहमान, बोले- मुनीर सेना का काबुल में अटैक जायज तो फिर भारत के बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों पर हमलों का विरोध क्यूं?

मौलाना फजलुर रहमान, बोले- मुनीर सेना का काबुल में अटैक जायज तो...

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर इमरान मसूद, बोले- 'इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका को PM बनाओ और फिर देखो...'

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर इमरान मसूद, बोले- 'इंदिरा गांधी...

Chinese Visa Scam Case : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने तय किए आरोप

Chinese Visa Scam Case : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी,...

ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पत्नी हिमानी मोर भी रहीं मौजूद

ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पत्नी...

UP News : अखलाक मॉब लिंचिंग में केस वापसी की याचिका कोर्ट से निरस्त, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

UP News : अखलाक मॉब लिंचिंग में केस वापसी की याचिका कोर्ट...

Unnao Rape Case : पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने ​किया निलंबित, 15 लाख के निजी मुचलके पर होगा रिहा , रखीं ये शर्तें

Unnao Rape Case : पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को...