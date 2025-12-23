Chinese Visa Scam Case : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने तय किए आरोप

नई दिल्ली। चीनी वीजा स्कैम मामले (Chinese Visa Scam Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आरोप तय किए जाने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया मुझे कई रास्ते देती है और मैं उन सभी रास्तों का इस्तेमाल करूंगा।

कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और सात अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज (CBI) दिग विनय सिंह ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया और इस मामले में चेतन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को बरी कर दिया।

इससे पहले अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) केंद्रीय गृह मंत्री थे।