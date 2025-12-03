  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी हुए नाराज

​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी हुए नाराज

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सदन चल रहा है। सदन के ​तीसरे ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो गए है। उनका गुस्सा सदन में निकला है। सदन की कार्यवाही में रुकावट आने के कारण नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सदन चल रहा है। सदन के ​तीसरे ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो गए है। उनका गुस्सा सदन में निकला है। सदन की कार्यवाही में रुकावट आने के कारण नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने भी इस पर नाराजगी जताई है।

पढ़ें :- पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश से खरीदारों को होगा सीधा फायदा

बता दे कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक बड़ी चूक हो गई। इस चूक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद दोनों नाराज हो गए। बुधवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सेंट्रल हॉल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अपना भाषण दे रहे थे। इस दौरान 15 मिनट के लिए अचानक ऑडियो सिस्टम बंद हो गया। इस कारण राज्य पाल का भाषण विधानसभा के सदस्य नहीं सुन पाए। माइक बंद हो जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए।

वहीं राज्यपाल इस दौरान अपना भाषण देते रहे। सीएम नीतीश कुमार तकनीकी स्टाफ की ओर गुस्से से देखने लगे और अधिकारियों को तुरंत माइक ठीक करने का आदेश दिया। इस दोरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी कुछ देर के लिए सकते में आ गए। माइक ठीक होने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने सरकार की उपलब्धियों और आने वाले योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने नौकरियों, विकास, और नई परियोजनाओं पर सरकार की प्रतिबद्धता को बताया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को...

पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश से खरीदारों को होगा सीधा फायदा

पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश...

IND T20 Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के लिए टीम इंडिया का एलान, हार्दिक पांड्या की वापसी, रिंकू सिंह ड्रॉप

IND T20 Squad : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 के लिए टीम...

Election Commission Report : भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़ रुपये , जानें कांग्रेस और टीएमसी को कितना मिला चंदा?

Election Commission Report : भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़...

​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी हुए नाराज

​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार,...

'सरकार ने नये लेबर कोड बहाने श्रमिकों से उनके अधिकार छीन लिये...' प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप

'सरकार ने नये लेबर कोड बहाने श्रमिकों से उनके अधिकार छीन लिये...'...