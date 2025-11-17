  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ

CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ

CM Nitish Kumar Resigned: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के लिए पुराने सचिवालय पहुंचे थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

CM Nitish Kumar Resigned: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के लिए पुराने सचिवालय पहुंचे थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया है।

पढ़ें :- यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद, राज्य मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा, “नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा। 19 तारीख को मौजूदा सरकार भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और लाखों लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।” इससे पहले केंद्रीय मंत्री हम (एस) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, “पूरी बात अखबारों और मीडिया में आ रही है। हमें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहना है। शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होगा, और प्रधानमंत्री भी वहाँ रहेंगे… मंत्री बनने वालों के नाम सामने आ रहे हैं, कि 35-36 होंगे, जिसमें से भाजपा से 16, जेडीयू से 14-15, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से 3, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (एस) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1… हम इस जीत के लिए बिहार की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं…”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, पूछा-बिहार में NDA के जीत के हीरो कौन?

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना,...

फर्जी वोटरों पर सख्ती की मांग—जितेंद्र जायसवाल ने नगर पालिका को थमाया ज्ञापन

फर्जी वोटरों पर सख्ती की मांग—जितेंद्र जायसवाल ने नगर पालिका को थमाया...

CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ

CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन...

शाहीन से मेरे ताल्लुकात नहीं, GSVM मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता डॉक्टर ने दी सफाई

शाहीन से मेरे ताल्लुकात नहीं, GSVM मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता डॉक्टर...

मतगणना वाले दिन से ही लालू परिवार में हुई थी बहस , हार के बाद हुआ विस्फोट

मतगणना वाले दिन से ही लालू परिवार में हुई थी बहस ,...

नीतीश कुमार ही होंगे नई सरकार में मुख्यमंत्री, बस औपचारिक एलान बाकी : दिलीप जायसवाल

नीतीश कुमार ही होंगे नई सरकार में मुख्यमंत्री, बस औपचारिक एलान बाकी...