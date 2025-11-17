CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ

CM Nitish Kumar Resigned: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के लिए पुराने सचिवालय पहुंचे थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया है।

बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद, राज्य मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा, “नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा। 19 तारीख को मौजूदा सरकार भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और लाखों लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।” इससे पहले केंद्रीय मंत्री हम (एस) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, “पूरी बात अखबारों और मीडिया में आ रही है। हमें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहना है। शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होगा, और प्रधानमंत्री भी वहाँ रहेंगे… मंत्री बनने वालों के नाम सामने आ रहे हैं, कि 35-36 होंगे, जिसमें से भाजपा से 16, जेडीयू से 14-15, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से 3, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (एस) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1… हम इस जीत के लिए बिहार की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं…”