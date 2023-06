CM Yogi Birthday: PM मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जन्मदिन की बधाई

CM Yogi Birthday: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें बर्थडे पर प्रधानमंत्री से लेकर रक्षामंत्री तक उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

Birthday greetings to Uttar Pradesh's dynamic CM @myogiadityanath Ji. Over the last 6 years, he has provided great leadership to the state and ensured all-round progress. On key parameters, UP’s development has been remarkable. Praying for his long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2023