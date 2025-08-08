सीएम योगी ने स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान, ‘हर घर तिरंगा’ के आयोजन के साथ जुड़ेने को भी कहा

  1. हिन्दी समाचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के समापन समारोह में सम्मिलित होकर देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ‘काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव’ के समापन समारोह में सम्मिलित होकर देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही, पौधरोपण कर समस्त नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

बच्चों की जिद पर सीएम ने खाई मिठाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में भाग लिए और बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की जिद की तो वो मुस्कुराते हुए मिठाई खाकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने बच्चियों को गिफ्ट भी दिया।

स्वदेशी चीजों का करें उपयोग
इससे पहले मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी चीजों के उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि, भले ही महंगी ही मिलें लेकिन आने वाले त्योहारों में स्वदेशी चीजें ही खरीदें।

‘हर घर तिरंगा’ के आयोजन के साथ जुड़ें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ के आयोजन के साथ जुड़ें। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में ‘तिरंगा यात्रा’ निकले। हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब ‘तिरंगा यात्रा’ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं।

 

