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पीलीभीत में सीएम योगी ने विस्थापित परिवारों को दी बड़ी सौगात, कहा-सपा-कांग्रेस ने वंचितों की कभी नहीं की चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 55-56 वर्ष पूर्व बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के जिन परिवारों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में पुनर्वास और भारतीय नागरिकता का लाभ प्राप्त हुआ है, उन सभी परिवारों को मैं हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पीलीभीत को बड़ी सौगत दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथा ने पीलीभीत के बरखेड़ा एवं बीसलपुर विधान सभा क्षेत्रों में आज ₹569 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री​ जितिन प्रसाद समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

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इस अवसर पर ‘पूर्वी पाकिस्तान’ से विस्थापित परिवारों को भूमि व नागरिकता का प्रमाण-पत्र और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण-पत्र का वितरण भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार डबल स्पीड के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मातृशक्ति सहित समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण उत्थान हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 55-56 वर्ष पूर्व बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के जिन परिवारों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में पुनर्वास और भारतीय नागरिकता का लाभ प्राप्त हुआ है, उन सभी परिवारों को मैं हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने के बाद अब कोई भी इन परिवारों को यहां से नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत ढांचे पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू परिवारों, गरीबों, दलितों और वंचितों की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति केवल तुष्टिकरण तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।

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साथ ही कहा, हमारी प्रतिबद्धता गरीबों, युवाओं, बहन-बेटियों, व्यापारियों और अन्नदाता किसानों की सुरक्षा एवं खुशहाली के प्रति है। किसी गुंडे या माफिया के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं हो सकती। उन्हें न हम संरक्षण देंगे और न ही किसी को देने देंगे। विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़कर जनपद पीलीभीत ईको-टूरिज्म के एक नए हब के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है।

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