सीएम योगी ने गोरखपुर में मानबेला एवं राप्तीनगर विस्तार योजना में कल्याण मंडपम् का किया उद्घाटन

कल्याण मंडपम् की परिकल्पना… हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी। आज गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर सहित हर एक नगर निगम में एक होड़ लग गई है कि कौन अच्छा बनाता है। गोरखपुर के इस मॉडल को लोग वहां पर लागू कर रहे हैं।उन्होंने कहा, यह ‘नए भारत’ और ‘नए उत्तर प्रदेश’ का ‘नया गोरखपुर’ है।
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों एवं जरूरतमंदों के परिवारों में शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम आसानी से हो सकें, उसके लिए ‘कल्याण मंडपम्’ की परिकल्पना हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी। इस शृंखला में आज महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में मानबेला एवं राप्तीनगर विस्तार योजना में कल्याण मंडपम् का उद्घाटन कर जनता-जनार्दन को समर्पित किया।
साथ ही कहा, कल्याण मंडपम् की परिकल्पना… हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी। आज गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर सहित हर एक नगर निगम में एक होड़ लग गई है कि कौन अच्छा बनाता है। गोरखपुर के इस मॉडल को लोग वहां पर लागू कर रहे हैं।उन्होंने कहा, यह ‘नए भारत’ और ‘नए उत्तर प्रदेश’ का ‘नया गोरखपुर’ है। आज यह अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 08 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफेलाइटिस से हजारों मौतें होती थीं। अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढकर उसका भी इलाज किया गया है।
गरीबों एवं जरूरतमंदों के परिवारों में शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम आसानी से हो सकें, उसके लिए 'कल्याण मंडपम्' की परिकल्पना हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी।
इस शृंखला में आज महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में मानबेला एवं राप्तीनगर विस्तार योजना… pic.twitter.com/xoUIfXdxiv
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2025
पढ़ें :- चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश, वीडियो हुआ वायरल
मुख्यमंत्री ने कहा, जिसके पास आवास नहीं है…हर उस नागरिक का आवास पर अधिकार होना चाहिए, उसको आवास मिलना ही चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने अब तक 57 लाख गरीबों को पिछले 08 वर्षों के अंदर एक-एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई है। चेहरा देखकर नहीं, पार्टी देखकर नहीं। साथ ही आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 में ‘विकसित भारत’ होना है। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को काम होगा, बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी, हर परिवार के पास अपना आवास होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा।
उन्होंने आगे कहा, आज से 08 साल पहले क्या कोई सोचता था कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा।आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, क्या कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। क्या कोई सोचता था कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा…वह भी हो गया, कोई सोचता था कि AIIMS बनेगा… वह भी हो गया।