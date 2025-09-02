  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता की जांच के दिए आदेश, शाम तक तलब की रिपोर्ट

सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता की जांच के दिए आदेश, शाम तक तलब की रिपोर्ट

यूपी के बाराबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ram Swaroop Memorial University) के एलएलबी छात्रों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने संज्ञान लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ram Swaroop Memorial University) के एलएलबी छात्रों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने संज्ञान लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सीओ सिटी हर्षित चौहान (CO City Harshit Chauhan) को हटाने निर्देश दिए हैं। लाठी चार्ज की घटना की जांच आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार (IG Range Ayodhya Praveen Kumar) को सौंपी गई है।

पढ़ें :- Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, जानें पूरा मामला?

इसके अलावा शहर कोतवाल आरके राणा और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। सीओ को एसपी ऑफिस में संबद्ध किया गया है। लाठी चार्ज में घायल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद वापस घर भेज दिया गया। इसके साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार  को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है।

डीएम आवास के सामने किया प्रदर्शन

उधर, पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे डीएम आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे बाजे करते हुए लाठीचार्ज करने वालों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की।

छात्रों का आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता न होने के बाद भी यहां एलएलबी, बीबीए एलएलबी व बीए एलएलबी में अवैध तरीके से प्रवेश लेकर कक्षाओं का संचालन हो रहा है। बीते कई दिनों से इस मामले पर यहां के छात्र आंदोलित हैं। सोमवार सुबह छात्र यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ व समीप के जिले के कुछ एबीवीपी कार्यकर्ता भी समर्थन में पहुंच गए।

पढ़ें :- Video- मायरा बोली मेरा एडमिशन करा दीजिए , मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30...

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों...

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर...

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की मौके पर मौत, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की...

सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता की जांच के दिए आदेश, शाम तक तलब की रिपोर्ट

सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता...

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों व ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी सख्त, IG अयोध्या प्रवीण कुमार को सौंपी जांच

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों व ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में...