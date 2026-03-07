अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान पर कांग्रेस मोदी सरकार पर फायर, बोली- ‘खुद को 56 इंच का सीना वाला नेता हो गया है कायर और समझौतावादी ’

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने शनिवार को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Treasury Secretary Scott Bessant) के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार (Modi Government) पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। उन पर ‘कायर और समझौतावादी’ (Cowardly and Compromising) होने का गंभीर आरोप लगाया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने शनिवार को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Treasury Secretary Scott Bessant) के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार (Modi Government) पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। उन पर ‘कायर और समझौतावादी’ (Cowardly and Compromising) होने का गंभीर आरोप लगाया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश (General Secretary Jairam Ramesh) ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (US Treasury Secretary Scott Bessant) के तरफ से ‘फॉक्स न्यूज’ (Fox News) को दिए साक्षात्कार की एक वीडियो क्लिप साझा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन दुनिया भर में तेल की उपलब्धता की कमी के कारण भारत को फिलहाल के लिए रूस से ‘तेल खरीदने की अनुमति’ दे दी गई है।
The US Treasury Secretary has given the Modi government its certificate for faithfully following President Trump’s orders!
Does anything more need to be said about how cowardly and compromised the self-proclaimed 56-inch chest has become? pic.twitter.com/a7igfpJTwz
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 7, 2026
पढ़ें :- ये भारत की विदेश नीति नहीं... यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है : राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, अमेरिकी वित्त मंत्री (US Treasury Secretary) ने मोदी सरकार (Modi Government) को राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों का ईमानदारी से पालन करने का प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता खुद को ‘56 इंच के सीने’ वाला बताता है, वह कितना कायर और समझौता-परस्त हो चुका है, इसके बारे में क्या कुछ और कहने की जरूरत है?