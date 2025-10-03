कफ सिरप से 11 बच्चों के मौत मामले में कांग्रेस का पर बीजेपी सीधा अटैक, बोली-राजस्थान सरकार में मुफ्त दवा के नाम पर बांट रही है मौत

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की भजन लाल शर्मा सरकार दवा कंपनियों के साथ साथ सांठ गांठ कर काले धंधे का खेल कर आम लोगों व मासूमों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला (Congress General Secretary Randeep Singh Surjewala) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ऐसी दवाओं का वितरण कर रही है, जिनके सैंपल एक बार नहीं, 40 बार फेल हुये हैं। लेकिन सरकार के साथ मिलीभगत से इन दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है “जिस कंपनी के 40 सैंपल फेल हुये, राजस्थान सरकार ले रही उससे दवा, नतीजा दो बच्चों की मौत।
'भाजपा एंड कंपनी' की दवा कंपनियों से सांठगांठ और "काले धंधे का खेल"…राजस्थान में मासूम बच्चों और लोगों के लिए जानलेवा निकला !
🛑 जिस दवा कंपनी के सिरप पीने से सीकर में दो बच्चों की मौत हो गई, उसके सैंपल 40 बार फेल निकले हैं और पहले ही ब्लैकलिस्टेड है..
🛑 मगर फिर भी उसी दवा… pic.twitter.com/sSeZb7SW9W
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 3, 2025
उन्होंने कहा कि जिस कंपनी की दवा के सैंपल फेल हो रहे हैं लेकिन उसी दवा कंपनी को राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश भर में दवा आपूर्ति का ठेका दे रखा था। इस दवा कंपनी के सिरप पीने से सीकर में दो बच्चों की मौत हो गयी है और इसके तीन दर्जन से ज्यादा बार सैंपल फेल हुये हैं। यह कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कमीशनखोरी के चक्कर में राजस्थान के लोगों और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार, दवा के नाम पर मुफ्त ‘मौत का सामान’ बांट रही है।
BJP सरकार ने ली है बच्चों की जान: आप
बीजेपी शासित राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में केसॉन कंपनी के बनाए सिरप पीकर 2 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।
अब खुलासा हुआ है कि इसी केसॉन कंपनी के सैंपल 40 बार से ज़्यादा फेल हुए हैं और कई बार कंपनी ब्लैकलिस्ट भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी BJP सरकार इसी कंपनी से दवाएं ख़रीद रही थी।