कांग्रेस MLA ने एक्ट्रेस को भेजे अश्लील मैसेज, होटल में बुलाया; विवाद बढ़ने पर देना पड़ा इस्तीफा

Thiruvananthapuram: केरल विधानसभा में पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पर कथित तौर पर मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज को अश्लील मैसेज भेजने और उन्हें होटल में बुलाने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद सत्तारूढ़ माकपा से संबद्ध युवा संगठन डीवाईएफआई और विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ममकूटाथिल ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन पर लगातार इस्तीफे का दबाव बन रहा था, ताकि पार्टी में आंतरिक जांच हो सके। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तिरुवनंतपुरम में सतीशन ने पत्रकारों से कहा कि शिकायतकर्ता उनके लिए “बेटी जैसी” हैं। ममकूटाथिल के खिलाफ आरोपों पर उन्होंने कहा, “हम सिर्फ़ एक संदेश के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकते। अब एक गंभीर शिकायत आई है। पार्टी इसकी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। पार्टी की अपनी प्रक्रियाएं हैं। हम शिकायत की गंभीरता पर विचार करेंगे और कार्रवाई करने से पहले दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे।”

क्या है पूरा मामला

मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज बुधवार को जॉर्ज ने एक युवा नेता पर कई बार गंदे मैसेज भेजने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेता की तरफ से उन्हें होटल में बुलाया गया था। जब उन्होंने इस संबंध में शिकायत करने की धमकी दी थी, तब भी नेता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शिकायत के बाद भी युवा नेता को पार्टी मौके देती रही। रिनी एन जॉर्ज ने दावा किया है कि युवा नेता के साथ कई नेताओं की पत्नियों और बेटियों का भी ऐसा ही अनुभव रहा है। अभिनेत्री ने कहा, ‘मैं पूछना चाहती हूं कि ये राजनेता किन महिलाओं की रक्षा करेंगे, जब ये अपने ही परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कई महिलाएं भी ऐसी ही हरकतों का सामना कर रही हैं, तो मैंने भी बोलने का फैसला किया। इनमें से एक भी महिला बोलने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा कि सभी के लिए मैं बोलती हूं।’ लेखिका हनी भास्करन ने भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिये ममकूटाथिल पर आरोप लगाए कि विधायक राहुल उन्हें बार-बार सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं। शुरुआती बातचीत ट्रैवलिंग को लेकर हुई थी, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि वह नहीं रुकेंगे, तो उन्होंने बातचीत नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्हें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पता चला कि राहुल ने उनके बारे में गलत बातें कही हैं।