कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान: अमेरिकी सरकार ने भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के भविष्य पर किया प्रहार

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Congress MP Gaurav Gogoi) ने शनिवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाए जाने के बाद केंद्र की आलोचना की और कहा कि इस कदम से भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गोगोई ने कहा कि उनकी रणनीतिक चुप्पी और दिखावटी दिखावा राष्ट्र के लिए बोझ बन गए हैं। एक पोस्ट साझा करते हुए, कांग्रेस सांसद ने लिखा कि एच-1बी वीजा पर हालिया फैसले से अमेरिकी सरकार ने भारत के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली दिमागों के भविष्य पर प्रहार किया है। मुझे अभी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साहस याद है

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Congress MP Gaurav Gogoi) ने शनिवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा (H-1B visa)के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर (us dollar) का वार्षिक शुल्क लगाए जाने के बाद केंद्र की आलोचना की और कहा कि इस कदम से भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए गोगोई ने कहा कि उनकी रणनीतिक चुप्पी और दिखावटी दिखावा राष्ट्र के लिए बोझ बन गए हैं। एक पोस्ट साझा करते हुए, कांग्रेस सांसद ने लिखा कि एच-1बी वीजा (H-1B visa) पर हालिया फैसले से अमेरिकी सरकार ने भारत के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली दिमागों के भविष्य पर प्रहार किया है। मुझे अभी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Former PM Manmohan Singh) का साहस याद है जब अमेरिका में एक आईएफएस महिला राजनयिक का अपमान किया गया था। अब पीएम मोदी की रणनीतिक चुप्पी और दिखावटी दिखावा भारत और उसके नागरिकों के राष्ट्रीय हित के लिए बोझ बन गया है।

पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारत के साबित हो रही है बहुत महंगी

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे (Karnataka Congress MLA Priyank Kharge) ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी के दोस्त एच-1बी वीजा (H-1B visa) शुल्क बढ़ाने वाले कार्यकारी आदेश को लेकर चिंतित हैं। खड़गे ने लिखा कि मोदी-डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त ने एच-1बी (H-1B visa) वीज़ा पर एक लाख अमेरिकी डॉलर (us dollar) का वार्षिक शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि 70 प्रतिशत से ज़्यादा एच-1बी वीज़ा (H-1B visa) भारतीयों को ही मिलते हैं। यह 50 प्रतिशत टैरिफ, HIRE अधिनियम, चाबहार बंदरगाह प्रतिबंध छूट हटाने और यहां तक कि यूरोपीय संघ से भारतीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के उनके आह्वान के बाद आया है। प्रियांक खड़गे ने कहा धन्यवाद मोदीजी। कांग्रेस की कड़ी आलोचना अमेरिकी राष्ट्रपति (us President) द्वारा शुक्रवार को कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शीर्षक से एक नई राष्ट्रपति घोषणा जारी करने के बाद आई है, जो एच-1बी वीजा (H-1B visa) कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव लाती है, एच-1बी वीजा (H-1B visa) आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर (us dollar) का वार्षिक शुल्क लगाती है, जो इस बारे में नए सवाल उठाती है कि क्या यह एक बहुत जरूरी सुधार है या अमेरिका की तकनीकी प्रतिभा पाइपलाइन के लिए संभावित रूप से अपंग झटका है। यह शुल्क 21 सितंबर को प्रभावी होने वाला है। उद्घोषणा ट्रम्प प्रशासन के एच-1बी वीजा कार्यक्रम को ओवरहाल करने के सबसे आक्रामक प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

