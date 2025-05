कांग्रेस ने विदेशी दौरे के लिए मोदी सरकार को भेजी चार सांसदों की लिस्ट, शशि थरूर का नाम नहीं

India-Pakistan tension: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसदों को विदेश भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 40 सांसदों का 7 डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई समेत अन्य देशों की यात्रा करेगा। इसके लिए सरकार ने विपक्षी दलों से उनके सांसदों के नाम मांगे थे। वहीं, कांग्रेस ने अपने चार सांसदों के नाम की लिस्ट सरकार को दे दी है।

कांग्रेस के महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। कांग्रेस से पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा गया। कल 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित नाम देते हुए पत्र लिखा। 1. श्री आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 2. श्री गौरव गोगोई, उपनेता, कांग्रेस लोकसभा 3. डॉ. सैयद नसीर हुसैन, सांसद, राज्यसभा 4. श्री राजा बरार, सांसद, लोकसभा…’

Yesterday morning, the Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju spoke with the Congress President and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. The INC was asked to submit names of 4 MPs for the delegations to be sent abroad to explain India's stance on terrorism from…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 17, 2025