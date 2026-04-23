  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण: 20% से 30% बढ़ने वाले है कंडोम के दाम

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण: 20% से 30% बढ़ने वाले है कंडोम के दाम

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। जहां पहले से ही तेल और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, वहीं अब कंडोम की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी Karex Berhad ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 20% से 30% तक इजाफा करने का ऐलान किया है..

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Condom Price Increased: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। जहां पहले से ही तेल और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, वहीं अब कंडोम की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी Karex Berhad ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 20% से 30% तक इजाफा करने का ऐलान किया है। मलेशिया स्थित यह कंपनी वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती है, इसलिए इसका फैसला करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है।

पढ़ें :- पहले चरण में साफ होने वाला है दीदी का सूपड़ा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई बंगाल के मतदाताओं को अंगुली लगा दें: अमित शाह

कंपनी के सीईओ Goh Miah Kiat के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित हो गए हैं। जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे शिपिंग खर्च (freight cost) काफी बढ़ गया है और डिलीवरी में देरी हो रही है। कई देशों में स्टॉक खत्म होने की स्थिति भी बन गई है, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है।

इस युद्ध का असर केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कंडोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी पड़ा है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल आया है, जिससे सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल और सिलिकॉन ऑयल जैसी जरूरी सामग्री महंगी हो गई है। सिलिकॉन ऑयल की कीमत करीब 30% तक बढ़ चुकी है, जबकि नाइट्राइल लेटेक्स के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। वहीं, नेचुरल रबर की कीमत में भी करीब 33% का इजाफा हुआ है। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल भी महंगी हो गई है, जिससे कुल उत्पादन लागत बढ़ गई है।

गौरतलब है कि Karex Berhad हर साल करीब 5 अरब कंडोम का उत्पादन करती है। यह कंपनी अपने ब्रांड्स के अलावा दुनियाभर के मशहूर ब्रांड्स जैसे Durex और Trojan को भी सप्लाई करती है। ऐसे में साफ है कि आने वाले समय में चाहे कोई भी ब्रांड खरीदा जाए, कंडोम की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। जहां पहले से ही तेल और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, वहीं अब कंडोम की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी Karex Berhad ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 20% से 30% तक इजाफा करने का ऐलान किया है। मलेशिया स्थित यह कंपनी वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती है, इसलिए इसका फैसला करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकता है।

पढ़ें :- Tehri Accident : चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर वाहन खाई में गिरा, अंतिम संस्कार से लौट रहे आठ लोगों की मौत

कंपनी के सीईओ Goh Miah Kiat के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित हो गए हैं। जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे शिपिंग खर्च (freight cost) काफी बढ़ गया है और डिलीवरी में देरी हो रही है। कई देशों में स्टॉक खत्म होने की स्थिति भी बन गई है, जिससे मांग अचानक बढ़ गई है।

इस युद्ध का असर केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कंडोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी पड़ा है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल आया है, जिससे सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल और सिलिकॉन ऑयल जैसी जरूरी सामग्री महंगी हो गई है। सिलिकॉन ऑयल की कीमत करीब 30% तक बढ़ चुकी है, जबकि नाइट्राइल लेटेक्स के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। वहीं, नेचुरल रबर की कीमत में भी करीब 33% का इजाफा हुआ है। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल भी महंगी हो गई है, जिससे कुल उत्पादन लागत बढ़ गई है।

गौरतलब है कि Karex Berhad हर साल करीब 5 अरब कंडोम का उत्पादन करती है। यह कंपनी अपने ब्रांड्स के अलावा दुनियाभर के मशहूर ब्रांड्स जैसे Durex और Trojan को भी सप्लाई करती है। ऐसे में साफ है कि आने वाले समय में चाहे कोई भी ब्रांड खरीदा जाए, कंडोम की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण: 20% से 30% बढ़ने वाले है कंडोम के दाम

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण: 20% से 30% बढ़ने...

जर्मनी की शिपबिल्डिंग कंपनी का राजनाथ सिंह ने किया दौरा, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उठाए कदम

जर्मनी की शिपबिल्डिंग कंपनी का राजनाथ सिंह ने किया दौरा, रक्षा सहयोग...

राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दी चेतावनी, कहा- संघर्ष लंबा खिंचा तो एंटी- मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर पड़ेगा असर

राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दी चेतावनी, कहा- संघर्ष लंबा खिंचा तो एंटी-...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को बताया नरक का द्वार, कांग्रेस बोली- मोदी का ट्रैक-रिकॉर्ड देख यही उम्मीद है कि ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को बताया नरक का द्वार, कांग्रेस बोली- मोदी...

US Iran Tension : लेबनान में हवाई हमले में पत्रकार की मौत,राष्ट्रपति जोसेफ आउन कहा - ‘मानवता के खिलाफ अपराध’

US Iran Tension : लेबनान में हवाई हमले में पत्रकार की मौत,राष्ट्रपति...

ट्रंप की भारत और चीन के खिलाफ घटिया टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों को कहा नरक जैसे देश

ट्रंप की भारत और चीन के खिलाफ घटिया टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने...