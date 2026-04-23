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Tehri Accident : चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर वाहन खाई में गिरा, अंतिम संस्कार से लौट रहे आठ लोगों की मौत

चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग (Chamba-Koti Colony Road) पर नैल के समीप एक वाहन खाई में गिर गया। वाहन में आठ लोग सवार थे। इस दौरान आठों की मौके पर मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट (District Disaster Management Officer Brijesh Bhatt) ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Tehri Accident : चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग (Chamba-Koti Colony Road) पर नैल के समीप एक वाहन खाई में गिर गया। वाहन में आठ लोग सवार थे। इस दौरान आठों की मौके पर मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट (District Disaster Management Officer Brijesh Bhatt) ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं, दो लोग अभी घायल हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग घनसाली के चांजी, ठेला और चकरेडा गांव के थे, जो किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने हरिद्वार गए थे और वापस आ रहे थे।

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